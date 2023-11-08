США не поддерживают размещение войск Израиля в секторе Газа

Размещение войск Израиля на долгосрочной основе в секторе Газа и его фактическая "повторная оккупация" после завершения войны против ХАМАС нежелательны, полагают в Вашингтоне. "Мы в принципе не поддерживаем повторную оккупацию сектора Газа, как и Израиль ", - заявил во вторник, 7 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, в США придерживаются той точки зрения, что прерогатива всех решений должна оставаться за палестинцами, так как "сектор Газа - это палестинская земля, и ею она останется". В то же время "невозможен возврат к статус-кво" в секторе Газа после совершенной ХАМАС атаки на Израиль 7 октября. "Израиль и весь регион должны оставаться в безопасности, а сектор Газа не должен и более не может быть базой для террористических нападений против израильского народа и других людей", - подчеркнул Пател.