США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе. "Нет никаких планов предпринимать дополнительные шаги по Ирану до начала дипломатического разговора", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки журналистам на борту президентского самолета вечером в пятницу, 19 февраля.

По словам Псаки, Евросоюз выдвинул идею о проведении разговора между Ираном и шестью мировыми державами, заключившими атомную сделку с этой страной, - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. "Европейцы нас пригласили. Это всего лишь приглашение для разговора, дипломатического разговора. Нам не нужны дополнительные административные шаги для участия в этом разговоре", - пояснила она.

Разногласия между Ираном и США

Евросоюз в настоящее время работает над организацией неформальных переговоров между участниками атомной сделки по Ирану. Между Ираном и США сохраняются разногласия по поводу того, кто должен сделать первый шаг для оживления договора, который США покинули в одностороннем порядке при президенте Трампе.

Тегеран заявляет, что сначала США должны отменить санкции против него, угрожая в противном случае закрыть инспекторам МАГАТЭ доступ на его атомные объекты. В то же время США заявляют, что первым делом Иран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).