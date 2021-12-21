"Салливан ясно дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать наши опасения по поводу действий России и проходить при полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Также он отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", — отмечается в документе.
При этом, по словам советника американского президента, Соединенные Штаты "готовы к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО — Россия и ОБСЕ".
Требования РФ о гарантиях безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что в ходе очередной телефонной беседы Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Обсуждение носило деловой и прагматичный характер, условлено о продолжении контактов, сказал он.
Ранее МИД России обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились из-за конфликта вокруг Украины. На фоне массированной переброски российских войск к границе с Украиной Запад опасается, что Россия начнет войну против этой страны. Кремль со своей стороны обвиняет Украину в наращивании вооружений с помощью Запада и критикует НАТО за проведение маневров возле российских границ.
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