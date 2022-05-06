aA
Американские военные наращивают темпы обучения украинской армии использованию западных вооружений, в частности гаубиц, ударных беспилотников и радаров, пишет в четверг, 5 мая, газета The Hill.
США наращивают темпы подготовки украинских военных
© Reuters / Scanpix

Представители Пентагона сообщили изданию, что на настоящий момент более 220 украинских военных уже обучены использованию американских артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777. Вашингтон пообещал поставить Киеву 90 таких орудий.

Еще 20 солдат ВСУ 1 мая завершили недельный курс обучения обращению с новейшим беспилотником Phoenix Ghost: Киеву отправлен 121 такой дрон.

Статьи по теме:
Reuters: в Буче находились спецназовцы Росгвардии и псковские десантники
Лукашенко высказался о войне: "Чувствую, что эта операция затянулась"

По сведениям собеседников газеты, на текущей неделе к подготовке должны приступить еще более 50 украинцев, а в настоящее время на различных военных базах в Европе обучаются сотни военнослужащих ВСУ. В частности, первая группа из порядка 50-60 украинских военных обучалась работе с гаубицами на полигоне в баварском Графенвере. Предполагается, что после возвращения на родину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим сослуживцам.

В целом, по словам главы американского Учебного командования 7-й армии в Европе генерала Джозефа Хилберта, за последние 7 лет США обучили на территории Украины около 23 000 украинских солдат, на что было потрачено 126 млн долларов. Однако в начале года американские военные инструкторы были выведены за пределы Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Мы еще потанцуем". Жизнь в Чернигове в осаде и после нее

Чернигов стал городом-крепостью на пути российских...

Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Белый дом заявил, что, учитывая провалы в достижении...

TOP новостей

Padniestrė

Здесь все еще не признают распад СССР: склоняются перед танком и почитают Сталина

Жители Приднестровья, которое до сих пор сохраняет...

Война в Украине. Британская разведка: осада Мариуполя дорого обходится России

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов

В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...

Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто (1)

В Крупных городах Литвы не хватает жилья для аренды, а...

Вечером в Вильнюсе будут проверять на трезвость водителей электросамокатов

В пятницу вечером в Вильнюсе полиция будет проверять на...