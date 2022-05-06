США наращивают темпы подготовки украинских военных

Представители Пентагона сообщили изданию, что на настоящий момент более 220 украинских военных уже обучены использованию американских артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777. Вашингтон пообещал поставить Киеву 90 таких орудий.
Еще 20 солдат ВСУ 1 мая завершили недельный курс обучения обращению с новейшим беспилотником Phoenix Ghost: Киеву отправлен 121 такой дрон.
По сведениям собеседников газеты, на текущей неделе к подготовке должны приступить еще более 50 украинцев, а в настоящее время на различных военных базах в Европе обучаются сотни военнослужащих ВСУ. В частности, первая группа из порядка 50-60 украинских военных обучалась работе с гаубицами на полигоне в баварском Графенвере. Предполагается, что после возвращения на родину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим сослуживцам.
В целом, по словам главы американского Учебного командования 7-й армии в Европе генерала Джозефа Хилберта, за последние 7 лет США обучили на территории Украины около 23 000 украинских солдат, на что было потрачено 126 млн долларов. Однако в начале года американские военные инструкторы были выведены за пределы Украины.
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