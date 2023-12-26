США нанесли удары по позициям проиранских боевиков в Ираке

В ответ на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном военизированных формирований вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, используемым шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах". Об этом вечером в понедельник, 25 декабря (по местному времени), сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что "необходимые и соразмерные" высокоточные авиаудары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена.

По предварительным данным американских военных, в результате операции были убиты ряд боевиков "Хезболлах", а использовавшиеся ими объекты уничтожены. "Эти удары призваны привлечь к ответственности боевиков, непосредственно ответственных за нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, и ограничить их возможности для совершения новых атак", - заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.

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