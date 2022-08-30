На фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму в 1,1 млрд долларов (1,1 млрд евро). На рассмотрение Конгресса будет представлен законопроект о поставке Тайбэю 60 противокорабельных ракет и 100 ракет "воздух-воздух", сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников издания, упор будет сделан на поддержании обороноспособности Тайваня и выполнении уже заключенных контрактов, а не на усилении военной помощи Тайбэю, чтобы не спровоцировать еще более сильное обострение отношений с Пекином. Администрация президента Байдена пока не прокомментировала это сообщение.
В начале августа Китай в ответ на визит на Тайвань председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провел крупные военные учения возле этого острова. Соединенные Штаты отреагировали на это проходом двух крейсеров через Тайваньский пролив. Пекин считает Тайвань мятежной провинцией Китая, категорически возражает против официальных контактов с ним и в случае необходимости угрожает силой вернуть его под свой контроль.
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