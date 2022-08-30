aA
Отношения между Вашингтоном и Пекином обострились после серии визитов официальных лиц США на Тайвань. Белый дом планирует поставить Тайбэю противокорабельные ракеты и ракеты "воздух-воздух", сообщает Politico.
Taivano oro pajėgos
Taivano oro pajėgos
© AP/Scanpix

На фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму в 1,1 млрд долларов (1,1 млрд евро). На рассмотрение Конгресса будет представлен законопроект о поставке Тайбэю 60 противокорабельных ракет и 100 ракет "воздух-воздух", сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Статьи по теме:
США и Тайвань начнут официальные торговые переговоры
Китай объявил о новых военных учениях в районе Тайваня. Недавно на остров прибыла делегация Конгресса США

По словам собеседников издания, упор будет сделан на поддержании обороноспособности Тайваня и выполнении уже заключенных контрактов, а не на усилении военной помощи Тайбэю, чтобы не спровоцировать еще более сильное обострение отношений с Пекином. Администрация президента Байдена пока не прокомментировала это сообщение.

В начале августа Китай в ответ на визит на Тайвань председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провел крупные военные учения возле этого острова. Соединенные Штаты отреагировали на это проходом двух крейсеров через Тайваньский пролив. Пекин считает Тайвань мятежной провинцией Китая, категорически возражает против официальных контактов с ним и в случае необходимости угрожает силой вернуть его под свой контроль.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Michailas Gorbačiovas Michailas Gorbačiovas su žmona Raisa Michailas Gorbačiovas Lietuvoje 1990 m. sausį Michailas Gorbačiovas

Умер Михаил Горбачев

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, последний...

Гарантийные поставки в сентябре подорожают, скачок цен впечатляет (1)

В сентябре, по сравнению с августом, подорожает цена на...

Глава Соцмина Литвы: новых мер по амортизации цен в этому году не будет

Новые меры помощи населению для смягчения влияния...

Delfi.ru: Ukrainiečių kontrpuolimas Chersone ir Laisvos Rusijos kongresas Vilniuje Ivan Tyutrin

Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

На юге Украины продолжается наступательная операция...

Часть жителей Литвы ждет путаница: кому и как придется платить за электричество

Если клиенты Perlas Energija не выбрали нового независимого...