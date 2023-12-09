США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали «за», одна воздержалась — Великобритания.
Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября.
«К сожалению, почти все наши рекомендации были проигнорированы. Результатом этого поспешного процесса стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности», — заявил он.
США не могут поддержать «нежизнеспособное прекращение огня», которое лишь «посеет семена новой войны», добавил дипломат.
Израиль поблагодарил Байдена за вето на резолюцию Совбеза
Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поблагодарил США и президента Байдена за вето, наложенное на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.
«Шокирует тот факт, что когда ХАМАС обстреливает ракетами Гуш-Дан из населенных пунктов на юге Газы, ООН занята отстраненным обсуждением искаженной резолюции, которая направлена не на ту сторону и даже не осуждает ХАМАС», – заявил он.
«Прекращение огня возможно только при условии возвращения всех заложников и уничтожения ХАМАС», – добавил Эрдан.
Россия и Китай в Совбезе ООН обвинили США в страданиях мирных палестинцев
Комментируя решение США наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, представители России, Китая и нескольких других стран обвинили США в том, что они потворствуют продолжению войны и гибели мирных палестинцев.
Заместитель представителя России в Совете безопасности Дмитрий Полянский назвал позицию США «твердолобой и эгоистичной» и заявил, что ее результатом становится «кладбище палестинских детей».
«Необходимо поддержать требование о прекращении насилия, в противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия», — заявил представитель России — страны, которая блокирует резолюции Совбеза о развязанной ею войне в Украине и игнорирует резолюции Генеральной ассамблеи ООН, трижды призывавшей её остановить войну и вывести войска.
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь традиционно обвинил США в двойных стандартах.
«Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — цитирует китайского дипломата российское государственное агентство ТАСС,