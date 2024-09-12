США могут разрешить Украине бить по российским тылам американскими ракетами. Что известно

В Кремле пока не комментировали новые заявления Байдена, однако российские власти обычно стараются делать по этому поводу как можно более жесткие заявления, пытаясь таким образом повлиять на позицию Запада.

Лишь после повторного вторжения армии РФ в Харьковскую область США разрешили Киеву поражать цели на российской территории, но только вблизи границ.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары в глубине российской территории, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

Об отмене запрета в последние месяцы активно просят украинские власти, и во вторник вечером журналисты спросили Байдена, готов ли он отменить ограничения

„Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям, — сказал он в мае. — Они хотят глобального конфликта?“

Президент России Владимир Путин также предупредил в начале этого года, что удары Украины по России западными ракетами могут привести к более масштабной войне.

„Все это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан“, — написал Володин.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что, обращаясь к союзникам с просьбой о поставках дальнобойного оружия и обсуждая с ними его применение по целям в России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками конфликта в Украине.

Оружие, о котором идет речь, это, прежде всего, американские баллистические ракеты MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), а также британо-французские крылатые Storm Shadow (они же SCALP EG).

Анализ: о каком именно оружии идет речь и как дальнобойные ракеты могут изменить ситуацию на фронте

Однако, по мнению экспертов, Вашингтон вынужден реагировать на новые вызовы и угрозы, в числе которых — активизация российских войск на разных участках фронта и поставки иранских баллистических ракет России . Возможно, именно это склоняет администрацию Байдена к пересмотру прежних решений.

С чем именно связана готовность Белого дома рассмотреть полную отмену запрета, не уточняется.

Эти ракеты уже поставляются в Украину и применяются против российской армии, но не на территории России.

Дальность первых достигает 300 километров, дальность вторых в экспортном варианте, который получает Украина, — 250 километров. Поскольку в Storm Shadow есть американские компоненты, от США требуется разрешение для применения и их тоже.

Кроме того, речь также может идти о крылатых ракетах воздушного базирования производства США AGM-158 JASSM с дальностью в 370 километров — они пока не поставлялись, но в американской прессе обсуждается такая возможность.