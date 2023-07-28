28 июля 2023 г. 14:16

США могут начать поставки танков Abrams Киеву уже в сентябре

 
Deutsche Welle
U.S. Soldiers of Alpha Company, 3rd Battalion, 69th Armor Regiment and German soldiers of the German Army Combat Training Center (GACTC) prepare M1A2 Abrams tanks and Leopard 2A4 tanks for an assault on an outpost scenario during exercise Letzlingen Freedom Shock at the German Army Combat Training Center in Letzlingen, Germany, April 24, 2015. Exercise Letzlingen Freedom Shock promotes interoperability between the German and American training organizations while highlighting U.S. Army Europe's rapid deployment capabilities. (U.S. Army photo by Sgt. Ian Schell/Not Reviewed)
U.S. Soldiers of Alpha Company, 3rd Battalion, 69th Armor Regiment and German soldiers of the German Army Combat Training Center (GACTC) prepare M1A2 Abrams tanks and Leopard 2A4 tanks for an assault on an outpost scenario during exercise Letzlingen Freedom Shock at the German Army Combat Training Center in Letzlingen, Germany, April 24, 2015. Exercise Letzlingen Freedom Shock promotes interoperability between the German and American training organizations while highlighting U.S. Army Europe's rapid deployment capabilities. (U.S. Army photo by Sgt. Ian Schell/Not Reviewed)
ФОТО: JAV Armijos nuotr.
Впервые появились конкретные данные о сроках поставок танков Abrams в Украину, пишет издание Politico. По словам его источников, в августе первая партия прибудет в ФРГ для переоснащения, а в сентябре танки передадут ВСУ.

Первые американские танки Abrams появятся на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре, пишет в пятницу, 28 июля, издание Politico со ссылкой на шесть источников, в частности в Пентагоне и Конгрессе США, знакомых с ходом переговоров.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена на Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

Politico отмечает, что тем самым впервые появились конкретные данные о сроках поставок Abrams Киеву: ранее в Пентагоне заявляли, что украинцы получат эти танки "когда-то осенью".

В публикации сообщается, что в Украину будут отправлены машины более старой модели M1A1, а не более современные M1A2, доставка которых заняла бы целый год. При этом они будут лишены наиболее чувствительных технологий, включая броню с обедненным ураном.

По данным источников Politico, первая партия будет состоять из шести-восьми танков; всего же США планируют направить в Украину 31 Abrams, что соответствует техническому вооружению одного танкового батальона ВСУ.

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Источник
Deutsche Welle
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