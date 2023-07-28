США могут начать поставки танков Abrams Киеву уже в сентябре

Первые американские танки Abrams появятся на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре, пишет в пятницу, 28 июля, издание Politico со ссылкой на шесть источников, в частности в Пентагоне и Конгрессе США, знакомых с ходом переговоров.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена на Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

Politico отмечает, что тем самым впервые появились конкретные данные о сроках поставок Abrams Киеву: ранее в Пентагоне заявляли, что украинцы получат эти танки "когда-то осенью".