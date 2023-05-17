По словам чиновника, США все еще оценивают, в какой степени система была повреждена. После оценки будет известно, нужно ли полностью свернуть зенитно-ракетный комплекс или просто отремонтировать его на месте.

Минобороны России сообщило во вторник в сообщении в Telegram, что "высокоточный удар гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" по Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства".

Представитель Совета национальной безопасности США призвал CNN обращаться к правительству Украины для комментариев.

Украинские официальные лица заявили во вторник, что они успешно перехватили все шесть российских гиперзвуковых ракет, но украинские военные отказались комментировать заявление России о поражении системы Patriot.

Как отмечает CNN, Украина в настоящее время имеет два комплекса Patriot, один подаренный США, а другой — Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем была потенциально повреждена, но вывод одной из них из строя — даже на короткий период — может повлиять на способность Украины защищать Киев в условиях усиливающихся российских ракетных обстрелов.

Россия уже наносила удары по системам Patriot с помощью гиперзвуковых ракет, заявили представители США CNN на прошлой неделе, в том числе один раз 4 мая. По словам официальных лиц, эта атака не удалась, и украинцы успешно перехватили ракету до того, как она смогла поразить Patriot.

Другой представитель США заявил, что, возможно, ракетный обстрел поразил один из нескольких компонентов батареи Patriot. Полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторов, радара, станции управления, антенны, пусковой установки и ракет.

Однако, как подчеркивает CNN, серьезное повреждение одного или нескольких компонентов может вынудить Украину отключить систему и вывезти ее за пределы страны для более масштабного ремонта.

Patriot оснащен мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает его платформой противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Однако сигнал радара также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и определить местоположение зенитно-ракетного комплекса.

Официальные лица США считают, что российские военные смогли уловить сигналы Patriot, что позволило им нанести удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".