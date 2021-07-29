США: Китай тайно строит крупные базы баллистических ядерных ракет

Информация получена благодаря фотографиям высокого разрешения, сделанным со спутников частного коммерческого оператора Planet, поделившегося ими с Федерацией американских ученых (FAS).

По оценкам экспертов, строительство находится в начальной стадии, а по его завершении база будет иметь порядка 110 пусковых шахт.

В начале июня газета Washington Post сообщила о строительстве еще одной базы на 120 шахт в пустынной местности в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу. Данные о ней также были получены со спутников.

Новая база располагается в 380 км к северо-западу от первой.

"Во второй раз за два месяца публика получила подтверждение того, что мы давно говорили о растущей угрозе миру и окружающей ее завесе секретности", - написало в своем официальном "Твиттере" Стратегическое командование США.

28 июля российская и американская делегации во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря Венди Шерман встречаются в Женеве, чтобы возобновить диалог о стратегической стабильности, находившийся в тупике с 2010 года, когда Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали договор СНВ-3. Об этом договорились Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 17 июня.

Китай отказывается участвовать в переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявляя, что его арсенал несопоставим с американским и российским.

По информации Пентагона, в 2020 году Пекин имел чуть более 200 ядерных боезарядов и собирается вскоре удвоить их количество.

Согласно последним данным, США располагают 3800 единицами ядерного оружия, из которых около двух тысяч находятся на консервации, и 800 носителями. У России 1420 ядерных боеприпасов на 517 развернутых носителях.