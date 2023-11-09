США истратили 96% выделенных на помощь Украине средств

Эта сумма, по словам Кирби, включает средства на оборонные, финансово-экономические и гуманитарные цели. Если говорить только о расходах на военную помощь, то истрачено уже 90% выделенных на неё средств.

"У Минобороны осталось примерно 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме. Взлётная полоса становится короче, поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос", – добавил Кирби, имея в виду новый пакет помощи Украине, который обсуждают в Конгрессе.