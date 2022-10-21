США: иранцы помогали РФ наносить удары дронами по Украине

Иранские специалисты, вероятно, оказывали российской армии техническую помощь в нанесении ударов дронами по территории Украины. Об этом заявил в четверг, 20 октября, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "По нашим оценкам, иранские военные находились на месте в Крыму и помогали России в проведении этих операций", - цитирует его слова агентство Reuters.
В Вашингтоне полагают, что Иран отправил "сравнительно небольшое" количество специалистов, чтобы обучить российских военных обращению с иранскими дронами и оказывать им техническую поддержку. При этом именно россияне управляли дронами во время атак на Украину, подчеркнул Кирби.
Он добавил, что Россия уже получила от Ирана "десятки" боевых дронов, и эти поставки, вероятно, будут продолжены. Кирби также выразил опасение, что Москва в перспективе может попытаться получить от Тегерана и другое оружие, такое как ракеты "земля - земля", чтобы использовать его в войне против Украины.
Reuters: Иран пообещал России больше дронов
Иранские дроны-камикадзе, наряду с ракетами, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины, начиная с 10 октября. 18 октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Тегеране сообщило, что Иран пообещал поставить РФ больше дронов, а также ракеты "земля - земля".
Между тем Украина попросила у Израиля системы ПВО, которые позволили бы отражать удары иранских беспилотников. Однако обозреватели полагают, что в Тель-Авиве едва ли примут такое решение до формирования нового правительства после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в Израиле 1 ноября.
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