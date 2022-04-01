Власти США намерены в течение 6 месяцев направлять на рынок в среднем по миллиону баррелей в сутки из стратегического нефтяного запаса. Об этом Белый дом сообщил в четверг, 31 марта. Это крупнейшее по объему распечатывание резервов, указал официальный Вашингтон.

США намерены увеличить добычу нефти

В то же время американский президент Джо Байден анонсировал новые меры по увеличению добычи нефти в стране. Так, власти хотят взимать сбор с компаний, если те не используют скважины на арендованных у государства землях.

Ожидается, что нефтедобыча в США увеличится на 1 млн баррелей в сутки в этом году и почти на 700 тысяч баррелей в сутки - в 2023-м. Стоимость майских фьючерсов на нефть сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в свете объявлений Белого дома снизилась более чем на 3 процента.

Бензин в США может подешеветь

Распечатывание стратегического запаса может снизить цену галлона (чуть менее 3,8 литра) бензина на 10-35 центов, отметил глава государства. По данным Белого дома, с начала года цена галлона обычного бензина на американских заправках выроста с 3,3 до 4,2 доллара.

В тот же день участники Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры объявили, что c мая плановый объем добычи будет увеличен на 432 000 баррелей в сутки.

США запретили импорт сырой нефти из РФ

Байден 8 марта запретил поставки сырой российской нефти в США в ответ на вторжение России в Украину. США значительно менее зависимы от импорта российских энергоносителей, чем Европа.