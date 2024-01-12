США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

 
Deutsche Welle
ФОТО: Scanpix

Джо Байден и Риши Сунак назвали удары по объектам в Йемене ответом на нападения хуситов на международные торговые суда в Красном море. Хуситы грозят "более масштабным" ответом.

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. С заявлениями по этому поводу выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В Минобороны США подчеркнули, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, береговые радары и средства воздушного наблюдения хуситов. Удары наносились с истребителей, кораблей и подводных лодок, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации CNN, для нанесения ударов США использовали бомбардировщики и крылатые ракеты Tomahawk.

Минобороны Великобритании заявило, что под удары попали аэродром в Аббсе, который использовался хуситами для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем. Кроме того, были атакованы несколько зданий в Бани, использовавшихся для запуска разведывательных беспилотников.

Ответ на "беспрецедентные" нападения хуситов в Красном море


Байден заявил, что удары стали прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Атака, которую он назвал оборонительной, была осуществлена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

"Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире", - говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом. Он пообещал, что при необходимости "без колебаний" примет дальнейшие меры для защиты своего народа и международной торговли.

Сунак также отметил, что с точки зрения Великобритании, удар по хуситам был самообороной. "В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других международных судов", - заявил британский премьер. Он призвал хуситов прекратить атаки на суда в Красном море и предпринять шаги по деэскалации.

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