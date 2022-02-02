В телефонной беседе представители США и Турции подчеркнули важность диалога и сотрудничества в разрешении кризиса вокруг Украины.
Ибрагим Калым отметил, что в этой ситуации Турция готова оказать любую необходимую поддержку как союзник по НАТО. Он также напомнил о предстоящем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, выразив надежду, что эта поездка будет способствовать урегулированию конфликта дипломатическим путем, пишет турецкое издание Daily Sabah.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Украина и Россия не возражают против предложения Анкары сыграть свою роль в ослаблении кризиса.
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