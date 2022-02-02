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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (на фото) и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обсудили совместные усилия своих стран "по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", сообщает в среду, 2 февраля, Белый дом.
Jake'as Sullivanas
Jake'as Sullivanas
© Zuma Press / Scanpix

В телефонной беседе представители США и Турции подчеркнули важность диалога и сотрудничества в разрешении кризиса вокруг Украины.

Ибрагим Калым отметил, что в этой ситуации Турция готова оказать любую необходимую поддержку как союзник по НАТО. Он также напомнил о предстоящем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, выразив надежду, что эта поездка будет способствовать урегулированию конфликта дипломатическим путем, пишет турецкое издание Daily Sabah.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Украина и Россия не возражают против предложения Анкары сыграть свою роль в ослаблении кризиса.

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Deutsche Welle
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