"Талибан" в понедельник, 19 сентября, передал Соединенным Штатам американского инженера Марка Фрерихса в обмен на высокопоставленного участника исламистского радикального движения Хаджи Башира Нурзая. "Сегодня в аэропорту Кабула Марк Фрерихс был передан США, а Хаджи Башир был передан нам", — сообщил на пресс-конференции в столице Афганистана исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки.

По словам Муттаки, обмен состоялся "после длительных переговоров". Спустя несколько часов после заявления "Талибана" семья Фрерихса подтвердила его освобождение.

Марк Фрерихс, ветеран военно-морских сил США, который более десяти лет работал инженером-консультантом и часто бывал в Афганистане, пропал в этой стране в феврале 2020 года. Как предполагается, его похитила сеть Хаккани, связанная с талибами. Вашингтон настаивал на освобождении Фрерихса, в том числе после захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года, когда США вывели из страны основную часть своих войск.

Сестра Фрерихса Шарлин Какора поблагодарила американские власти, в том числе президента Джо Байдена, за усилия по возвращению брата. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден в понедельник утром лично позвонил семье Фрерихса, чтобы поделиться новостями об освобождении.

Афганский наркобарон отпущен на свободу

Фрерихса обменяли на Хаджи Башира Нурзая, завербованного в 2001 году американцами в качестве агента. Нурзай был арестован в США в 2005 году за попытку контрабанды героина на сумму более 50 миллионов долларов. В 2009 году его приговорили к пожизненному заключению. Тюремное заключение Нурзай отбывал в американской тюрьме в Гуантанамо.

Выступая на пресс-конференции в одной из гостиниц Кабула вместе с Муттаки Нурзай заявил: "Я горжусь тем, что нахожусь в столице своей страны среди своих братьев".

Официальный представитель политического офиса "Талибана" в Дохе Мохаммад Наим опубликовал в Twitter фотографию Нурзая после его возвращения в Кабул.