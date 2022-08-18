Отношения между Китаем и США, и так уже сильно обострившиеся из-за визитов американских официальных лиц на Тайвань, грозят еще более ухудшиться: администрации в Вашингтоне и Тайбэе в четверг, 18 августа, объявили, что уже "ранней осенью" они начнут официальные торговые переговоры в рамках новой инициативы по расширению двустороннего сотрудничества. Стороны будут углублять отношения в сфере торговли и инвестиций, сообщила канцелярия спецпредставителя США по вопросам торговли Кэтрин Тай.

Пекин считает Тайвань частью единого Китая и решительно противится любым формам официальных контактов других стран с Тайбэем. На фоне сообщения о готовящихся торговых переговорах между США и Тайванем МИД КНР высказался категорически против каких бы то ни было официальных соглашений, которые будут иметь последствия для суверенитета Китая.

Визиты американских представителей на Тайвань



Отношения между Китаем и США резко обострились из-за недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это был визит самого высокопоставленного представителя США на китайский остров за последние четверть века. Пелоси занимает третье по значению место в политической иерархии США после президента и вице-президента. Вскоре после этого Тайвань посетила делегация американских конгрессменов.

Пекин назвал происходящее провокацией и в качестве демонстрации силы провел крупнейшие за последние десятилетия военные учения с отработкой воздушной и морской блокады и симуляцией вооруженного захвата Тайваня. Китай добивается возвращения острова под свой полный контроль и угрожает в случае необходимости вернуть его силой. В то же время США дали обязательства защищать Тайвань.