США и Словакия заключили в Вашингтоне в четверг, 3 февраля, соглашение о военном сотрудничестве. Подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИДа Иван Корчок.
Этот договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач. Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.
Заключение военного договора вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что он может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.
Блинкен отрицает создание постоянных баз США в Словакии
"Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении", - заявил Блинкен на церемонии подписания, осудив распространение "дезинформации" о содержании сделки. "Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран", - сказал он. Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.
По условиям договора, Соединенные Штаты профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.
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