США и Россия вступили в спор в Совете Безопасности ООН из-за запуска северокорейской МБР

Северная Корея и Россия вступили в спор с США, Южной Кореей и их союзниками на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном новому запуску Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что уходящий год стал "самым опасным годом" в плане военной безопасности на Корейском полуострове.
Он указал на активизацию американо-южнокорейских военных учений и развертывание Соединенными Штатами атомных подводных лодок в этом районе.
США и девять союзников напомнили, что в этом году Северная Корея запустила пять МБР, более 25 баллистических ракет и три спутника с применением баллистических ракетных технологий.
Они отметили, что это нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает "миру и стабильности ее соседей и международного сообщества".
Перед заседанием совета заместитель посла США Роберт Вуд в окружении дипломатов из других стран зачитал совместное заявление десяти стран, в котором они осудили запуск северокорейской МБР 17 декабря и предыдущие запуски.
Совет Безопасности ввел санкции против Северной Кореи после ее первого ядерного испытания в 2006 году и с годами ужесточал их.
В общей сложности было принято десять резолюций, направленных – пока безуспешно – на сокращение финансирования и ограничение программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.
Последняя резолюция о санкциях была принята Советом Безопасности в декабре 2017 года.
В мае 2022 года Китай и Россия наложили вето на внесенную США резолюцию, которая предусматривала новые санкции в связи с серией запусков МБР.
С тех пор Москва и Пекин блокировали любые действия совета, включая заявления для СМИ.
Десять стран – Албания, Эквадор, Франция, Япония, Мальта, Южная Корея, Словения, Швейцария, Великобритания и США – заявили, что молчание Совета Безопасности "посылает неверный сигнал Пхеньяну и всем нарушителям режима нераспространения".
Они призвали Северную Корею отказаться от своих незаконных ядерных и ракетных программ, "и вместо этого инвестировать в питание людей в Северной Корее", а также включиться в дипломатическую работу.
Они также призвали всех членов Совета Безопасности прервать затянувшееся молчание и поддержать режим нераспространения ядерного оружия.
Заместитель посла России в ООН Анна Евстигнеева назвала попытки осудить Пхеньян односторонним подходом и обвинила США в развертывании своей масштабной военной машины в регионе.
Заместитель посла США Вуд возразил, что американские военные учения носят оборонительный характер и что именно Северная Корея, а не Южная Корея, США или Япония нарушают санкции ООН.
Дипломат заявил, что США неоднократно пытались наладить диалог с Пхеньяном без предварительных условий, но он отказывался.
"Мы не можем закрывать глаза на продолжающееся стремление КНДР к созданию ядерного оружия, а также на ее злонамеренную активность в киберпространстве и вопиющие нарушения прав человека, включая похищения людей", – сказал Вуд.