США и Россия вступили в спор в Совете Безопасности ООН из-за запуска северокорейской МБР

Перед заседанием совета заместитель посла США Роберт Вуд в окружении дипломатов из других стран зачитал совместное заявление десяти стран, в котором они осудили запуск северокорейской МБР 17 декабря и предыдущие запуски.

Они отметили, что это нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает "миру и стабильности ее соседей и международного сообщества".

США и девять союзников напомнили, что в этом году Северная Корея запустила пять МБР, более 25 баллистических ракет и три спутника с применением баллистических ракетных технологий.

Он указал на активизацию американо-южнокорейских военных учений и развертывание Соединенными Штатами атомных подводных лодок в этом районе.

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что уходящий год стал "самым опасным годом" в плане военной безопасности на Корейском полуострове.

Северная Корея и Россия вступили в спор с США, Южной Кореей и их союзниками на экстренном заседании Совета Безопасности ООН , посвященном новому запуску Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ввел санкции против Северной Кореи после ее первого ядерного испытания в 2006 году и с годами ужесточал их.

В общей сложности было принято десять резолюций, направленных – пока безуспешно – на сокращение финансирования и ограничение программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Последняя резолюция о санкциях была принята Советом Безопасности в декабре 2017 года.

В мае 2022 года Китай и Россия наложили вето на внесенную США резолюцию, которая предусматривала новые санкции в связи с серией запусков МБР.

С тех пор Москва и Пекин блокировали любые действия совета, включая заявления для СМИ.

Десять стран – Албания, Эквадор, Франция, Япония, Мальта, Южная Корея, Словения, Швейцария, Великобритания и США – заявили, что молчание Совета Безопасности "посылает неверный сигнал Пхеньяну и всем нарушителям режима нераспространения".