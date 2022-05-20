"Хватит угрожать странам, которые критикуют вашу агрессивную войну, запретом на экспорт продовольствия и удобрений", - добавил Блинкен. Он призвал Россию разрешить вывоз украинского зерна, заблокированного в портах в Черном море.

Небензя: Суда в портах блокирует не Россия, а Украина

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Выступая на том же заседании, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возразил, что Россия не блокирует возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путемю По его словам, это делает Киев, заминировав акваторию Черного моря. Украинские власти "уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", уверяет Небензя.

Он также отметил, что мир уже давно страдает от продовольственного кризиса вследствие инфляционной спирали, вызванной ростом стоимости страхования, логистическими проблемами и спекуляциями на западных рынках. Санкции Запада в отношении России усугубляют продовольственную ситуацию в мире, добавил он.