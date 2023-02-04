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В совместном заявлении Вашингтон и Варшава указали, что Россия своими действиями показала: она не является надежным партнером и должна быть привлечена к ответственности.
J. Bidenas ir A. Duda
J. Bidenas ir A. Duda
© Scanpix / Reuters

США и Польша потребовали, чтобы Россия ушла с территории Украины в ее международно признанных границах, и выразили намерение и дальше поддерживать право Украины на защиту от российской агрессивной войны.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 14-й сессии Стратегического диалога США и Польши, которая прошла в четверг в Варшаве.

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В документе, распространенном Госдепартаментом, говорится, что сессия состоялась почти через год после начала российского вторжения в Украину на фоне самой большой угрозы европейской безопасности со времен Второй мировой войны.

«Российская агрессия в Украине оказала огромное влияние на евроатлантическое сообщество и привела к значительным негативным последствиям в мировом масштабе, – говорится в заявлении. – Нарушив фундаментальные принципы международного порядка, основанного на правилах, Россия продемонстрировала, что она не является надежным партнером и должна быть привлечена к ответственности. Мы по-прежнему привержены тому, чтобы российская агрессия против Украины осталась стратегическим провалом [Кремля]».

США и Польша призвали Беларусь, КНДР и Иран прекратить поддержку России, а Китай – прекратить усиливать ложные установки Кремля.

«США и Польша вновь заявляют, что Россия должна покинуть территорию Украины в ее международно признанных границах… Мы подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы и дальше оказывать Украине необходимую военную помощь для самообороны, поддерживать гуманитарную помощь и совместно работать над восстановлением Украины», – говорится в совместном заявлении.

Далее в нем сказано, что Вашингтон и Варшава будут продолжать консультации по дальнейшим ограничительным мерам против России и Беларуси, и твердо намерены усиливать санкции, пока Россия не прекратит войну и не выведет войска из Украины. В частности, стороны намерены выявлять практику обхода санкций через юрисдикции третьих стран, говорится в заявлении.

«Вводя дополнительные ограничительные меры и обеспечивая их исполнение, мы должны доказать России и другим потенциальным агрессорам, что начинать войну не только неправильно с моральной точки зрения, но это также приводит к очень тяжелым экономическим последствиям», – подчеркивается в документе.

14-й Стратегический диалог США–Польша был организован польским Министерством иностранных дел. Со стороны Варшавы в нем принимали участие представители министерств иностранных дел, обороны, энергетики и климата и других ведомств. Со стороны Вашингтона участниками стали представители Госдепартамента, Пентагона и Министерства энергетики.

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Голос Америки
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