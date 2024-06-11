США и Польша открыли центр противодействия дезинформации РФ

Только за 2024 год, в частности, внешнеполитическая служба ЕС зафиксировала более 1500 инцидентов прокремлевской дезинформации, рассказал один из европейских чиновников в беседе с DW. При этом эксперты поясняют, что цель исследований Брюсселя - не выявление максимального числа случаев дезинформации, а анализ действующих лиц, их подходов и техник, а также выявление стоящих за ними систем и сетей. Таким образом, реальное количество фейков может оказаться еще выше.