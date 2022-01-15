США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией и "привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога". Об этом в пятницу, 14 января, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Руководитель американского внешнеполитического ведомства и глава альянса обсудили "дальнейшие шаги" после состоявшегося 12 января заседания Совета НАТО - Россия.
"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в отношении дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деэскалации продолжающейся агрессии против Украины", - подчеркнул Нед Прайс по итогам разговора.
"Дипломатический марафон"
В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.
В Вене 13 января прошло заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которого его действующий председатель, глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе.
До этого, 10 января, состоялись переговоры Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. Эти встречи были также посвящены кризису вокруг Украины и требованиям Москвы о предоставлении "гарантий безопасности" России со стороны США и НАТО.
Кризис вокруг Украины и требования России
В ноябре 2021 года появились сообщения о том, что Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.
Россия отрицает подобные намерения и в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.
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