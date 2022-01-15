США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией и "привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога". Об этом в пятницу, 14 января, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства и глава альянса обсудили "дальнейшие шаги" после состоявшегося 12 января заседания Совета НАТО - Россия.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в отношении дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деэскалации продолжающейся агрессии против Украины", - подчеркнул Нед Прайс по итогам разговора.

"Дипломатический марафон"

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

В Вене 13 января прошло заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которого его действующий председатель, глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе.

До этого, 10 января, состоялись переговоры Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. Эти встречи были также посвящены кризису вокруг Украины и требованиям Москвы о предоставлении "гарантий безопасности" России со стороны США и НАТО.

Кризис вокруг Украины и требования России

В ноябре 2021 года появились сообщения о том, что Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.

Россия отрицает подобные намерения и в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.