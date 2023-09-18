США и Иран обменялись заключенными

В свою очередь два из пяти освобожденных иранцев приземлились в Катаре, сообщил представитель США. Еще три человека, фигурирующие в сделке, решили не возвращаться в Иран, пишет Reuters. По словам представителя МИД страны, двое из них останутся в США, а еще один воссоединится со своей семьей в третье стране.

США в рамках обмена вернули бизнесменов Сиамака Намази и Эмада Шарки, а также защитника окружающей среды Морада Тахбаза, пишет Reuters. Личность еще двух человек не раскрывается.

Иран сможет тратить средства лишь на гуманитарные нужды

Сделка по обмену заключенными была согласована при активном посредничестве Катара, где состоялось как минимум восемь раундов переговоров, пишет Reuters. В банк этой страны также были переведены 6 млрд долларов, арестованных властями США. Эти деньги будут доступны Тегерану для траты на сугубо гуманитарные нужды, подчеркнула американская сторона.