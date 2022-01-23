Правительство США не подтвердило сообщения о планах эвакуации семей сотрудников американского посольства в Киеве. "Нам нечего объявить в данный момент", - сказала официальный представитель Госдепартамента информационному агентству AFP в субботу, 22 января. "Мы тщательно разрабатываем наши планы, с тем чтобы все предусмотреть на случай, если ситуация ухудшится", - отметила она.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Госдепартамент распорядился начать вывоз из Украины семей работников дипмиссии. Также о возможности эвакуации семей дипломатов США писало агентство Bloomberg.

МИД Германии наблюдает за ситуацией

Издание Bild, в свою очередь, сообщило, что министерство иностранных дел Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников немецкого посольства в Украине. Подготовка ведется на случай эскалации ситуации в стране.

В МИД ФРГ в ответ на это заявили: "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как обстоит ситуация с безопасностью персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне". В настоящее время, однако, со стороны внешнеполитического ведомства не предпринимается "никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства и членов их семей", говорится в заявлении МИДа.