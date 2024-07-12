США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall

В Белом доме прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне отказались отвечать на запросы CNN. Ранее Москва отрицала любую причастность к диверсиям.