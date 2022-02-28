На фоне решений все большего числа стран закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний или приостановить полеты в Россию США рекомендуют своим гражданам, находящимся в РФ, покинуть ее территорию как можно скорее. Госдепартамент Соединенных Штатов советует воздержаться от поездок в РФ, сообщило посольство в Москве в воскресенье, 27 февраля. Дипведомство призвало сограждан воспользоваться для отъезда из России любыми доступными вариантами транспорта.
С аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел Франции. Гражданам республики, следующим через РФ, настоятельно рекомендовано безотлагательно вылететь из России существующим воздушным сообщением и отложить любую поездку в эту страну. Флагманский перевозчик Франции Air France, как и многие европейские авиакомпании, приостановил полеты в РФ и над ее территорией.
Несколькими часами ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз закроет свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в свете военного вторжения России в Украину. Росавиация в ответ начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из европейских стран.
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