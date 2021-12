США и Евросоюз осудили запрет в России "Мемориала"

Преследование организаций российского "Мемориала" - это "оскорбление их благородной миссии и правозащитной деятельности во всем мире", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 28 декабря. "Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее решение Верховного суда РФ о принудительном закрытии "Международного Мемориала", одной из старейших и наиболее уважаемых российских научных и правозащитных организаций", - сказано в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне также с беспокойством следят за попытками ликвидировать родственную организацию - Правозащитный центр "Мемориал". Блинкен выразил солидарность с теми, кто подвергся репрессиям в борьбе за свободу слова и выразил солидарность с политзаключенными в России.

"Мы призываем власти России прекратить подавление независимых голосов и преследование правозащитников", - цитирует также слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса Reuters.

В Брюсселе шокированы запретом "Мемориала"

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель был шокирован решением о ликвидации "Мемориала". "ЕС решительно осуждает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала", который играет важную роль в проработке памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", - написал глава европейской дипломатии в свой микроблог Twitter.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.

1/2