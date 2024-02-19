США и ЕС опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки

По словам высокопоставленных западных политиков и чиновников, Украина проиграет войну, если новый пакет военной помощи от США в размере 60 млрд долларов не будет одобрен. При этом многие собеседники издания затруднились ответить, как будет выглядеть победа Украины в войне против России .

По словам председателя комитета по разведке Конгресса США, сенатора от Демократической партии Марка Уорнера, одобрение нового пакета помощи Палатой представителей станет "переломным моментом" для Украины. Тем не менее, Уорнер не стал утверждать, что этот шаг обеспечит победу страны в войне, а просто заявил, что американская помощь - это последняя и лучшая надежда Киева: "Я не знаю другого способа для украинцев получить оружие, боеприпасы и инструменты, которые им нужны в краткосрочной перспективе, кроме как от Соединенных Штатов".