Соединенные Штаты предупреждают, что возможная смерть в тюрьме критика Кремля Алексея Навального не останется для России без последствий. Такое заявление сделал в воскресенье, 18 апреля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы сообщили правительству России, что оно несет ответственность за то, что происходит с господином Навальным в российской тюрьме, и что ему придется дать ответ за это перед лицом международного сообщества", - подчеркнул Салливан в эфире американского телеканала CNN. Он добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена взвешивает различные возможности в этой связи, однако отказался на данном этапе сообщать какие-либо подробности касательно потенциальных санкций.
Днем ранее, 17 апреля, Джо Байден заявил, что считает ситуацию с Навальным "абсолютно несправедливой и абсолютно неподобающей", однако не стал давать ей более подробную оценку.
В ЕС обеспокоены здоровьем Навального
В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул 18 апреля, что Евросоюз "обеспокоен" состоянием здоровья находящегося в заключении Алексея Навального.
Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал допустить к российскому политику его лечащих врачей и сообщил о том, что ситуация с Навальным станет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.
17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившиеся с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что у него повышенный уровень калия, что может привести к остановке сердца.
Митинг "Свободу Навальному!" состоится 21 апреля
Вскоре после этого, 18 апреля, сторонники политика назвали дату всероссийского митинга в его поддержку - 21 апреля. Это день, когда президент России Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Изначально соратники Навального хотели дождаться, когда число потенциальных участников митинга под лозунгом "Свободу Навальному!", зарегистрировавшихся на сайте мероприятия, достигнет 500 тысяч.
К моменту публикации материала DW их было почти 461 тысяча.
Преследование Навального в России
Алексей Навальный был задержан в середине января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым ядом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.
С 15 марта Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 31 марта оппозиционер объявил голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд.
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