США готовятся передавать Украине запчасти для F-16

 
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ФОТО: Wiki nuotr.

Минобороны США участвуют в подготовке украинских пилотов к полетам на самолетах F-16. США также планируют быть готовыми к тому, чтобы обеспечить наличие запасных частей для этих самолетов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Украинские летчики проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию.

Однако после того, как эти F-16 окажутся в руках украинцев, потребуются запасные части для обеспечения их жизнедеятельности и продолжения полетов. США готовы сделать и это, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям А. Лаплант в интервью Politico.

"Что бы мы ни поставляли украинцам, обеспечьте 90 дней запасных частей, пожалуйста, это эмпирическое правило - 90 дней запчастей", - сказал он.

По словам Лапланта, самолеты F-16, которые получит Украина и стоимость которых составляет около миллиарда долларов, не являются исключением из этой политики. Для этих самолетов потребуются необходимые запасные части и в нужном количестве:

"Именно для этого мы сейчас и работаем... чтобы убедиться, что это произойдет", - сказал он. "У них будет достаточно средств, когда они приедут туда. Мы хотим, чтобы ... это было устойчиво. А об этом часто забывают".

По его словам, без запасных частей украинские самолеты F-16 могут быть сняты с вооружения уже через несколько месяцев.

"Мы не позволим этому случиться… И если другие страны предоставляют свои самолеты, мы должны убедиться в том, что если они не предоставляют запасные части, то мы найдем их и предоставим", - добавил Лаплант.

В начале этого года Государственный департамент США заявил о готовности одобрить передачу Украине самолетов F-16 американского производства третьей стороной. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении сделать именно это, изъяв самолеты из своего парка.

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