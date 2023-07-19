США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию — Washington Post

Кыргызское посольство в Вашингтоне в ответ на запрос американской газеты заявило, что власти страны привержены соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В посольстве объяснили рост торговли с Москвой улучшением электронных систем для отслеживания движения товаров.

По оценке американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Фирмы, получившие товары из Кыргызстана, были поставщиками российской оборонной промышленности, отмечает Washington Post.

"Хотя Кыргызстан и небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций", — цитирует газета высокопоставленного чиновника.

Два неназванных чиновника из администрации президента Джо Байдена сказали изданию, что это решение было принято после нескольких месяцев "бесплодных визитов" ряда американских и европейских дипломатов в Бишкек. Экономические меры могут быть приняты уже на этой неделе, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

14 мая министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в интервью государственному телеканалу "Россия-1" сообщил, что Бишкек продолжит сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы Запада о введении вторичных санкций.

"В целом Россия является одним из наших основных торговых партнеров […] Более миллиона наших граждан работают [в этой стране]", — цитирует газета заявление посольства Кыргызстана.

Washington Post утверждает, что посольство Кыргызстана в Вашингтоне признало сообщения о поставках в обход санкций. Однако диппредставительство отметило, что критики не учли "реальный экономический контекст" взаимоотношений Кыргызстана и России, поскольку обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе.

Американский Минюст внес кыргызскую компанию наряду с 70 другими фирмами в список юридических лиц, помогающих российским военному и оборонному секторам. Журналисты сообщали, что Tro.Ya занимается поставкой электронных компонентов и навигационного оборудования.

19 мая власти США уже ввели санкции против компании Tro.Ya, зарегистрированной на территории Кыргызстана.

"Мы стратегические партнеры, у нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну, говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу", — сказал министр.

Однако 2 июня, на саммите "Центральная Азия — Европейский союз" президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что страна открыта к диалогу с ЕС для обсуждения санкций.

Жапаров отметил, что "с понимаем" относится к просьбам европейских партнеров соблюдать санкции.

На момент публикации администрация президента Кыргызстана не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать данные Washington Post о возможности введения экономических ограничений в отношении кыргызских компаний.

Как Россия обходит санкции через Казахстан и Кыргызстан

Власти США также обратили внимание на сообщение о конфискации в Казахстане партии китайских дронов, перевозимых из Кыргызстана в Россию, сказано в публикации.