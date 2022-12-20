В Конгрессе обнародован законопроект о госфинансировании США на 1,7 триллиона долларов, куда, среди прочего, включена экстренная помощь Украине и союзникам по НАТО в размере 44,9 миллиарда долларов.

Лидеры в Сенате и Палате представителей стремятся принять законопроект и направить его президенту Джо Байдену к концу недели, чтобы не допустить перерывов в деятельности правительства.

В случае если голосование затянется, неудача может привести к многомесячному противостоянию между республиканцами и демократами, когда республиканцы 3 января возьмут под свой контроль Палату представителей.