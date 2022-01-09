Администрация президента США Джо Байдена и ее союзники рассматривают возможность принятия новых жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину. В числе прочего РФ может быть внесена в список государств, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Речь идет о таких странах, как Куба, Иран, КНДР и Сирия, сообщили в воскресенье, 9 января, западные СМИ со ссылкой на информированные источники.

В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. "Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений", — сообщило агентство AP.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет подпадут не только электроника и программное обеспечение, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной мере использовались американские технологии.

Вооружение "украинских партизан"



Между тем газета The New York Times (NYT) сообщила, что Белый дом рассматривает возможность вооружения "украинских партизан", которые будут "бороться с оккупацией" в случае вторжения российских войск в Украину. При этом все источники отмечают, что никаких решений пока не принято, и США и их союзники в Европе по-прежнему надеются, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военную операцию против Украины.

Агентство Bloomberg отмечает, что администрация Байдена ужесточает тон в преддверии запланированных на предстоящую неделю переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Западные и украинские источники с осени 2021 года сообщают, что Россия осуществляет массированную переброску войск и военной техники к границе с Украиной. По их мнению, это может быть подготовкой к вторжению.

Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Кремль также требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в Североатлантический альянс.