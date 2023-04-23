США эвакуировали сотрудников американского посольства и членов их семей из Судана . Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации от представителей крупнейшей в стране военизированной группировки - Сил быстрого реагирования (RSF), американские дипломаты и их родственники были вывезены из страны шестью самолетами ВВС США.

Накануне главнокомандующий регулярной армией и де-факто правитель Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан дал согласие на эвакуацию дипломатических представителей и других иностранных граждан. Воюющие против регулярной армии силовики из RSF в свою очередь подтвердили готовность к прекращению огня, чтобы дать иностранцам возможность покинуть Судан. Тем не менее предыдущие договоренности о временном прекращении огня постоянно нарушались.

Эвакуация иностранцев из Судана

Из-за вооруженного конфликта в Судане многие страны пытаются вывезти оттуда своих граждан. Эвакуацию затрудняют ожесточенные бои вокруг аэропорта Хартума, который тоже стал зоной боевых действий.

22 апреля Саудовская Аравия подтвердила вывоз 157 человек - как своих граждан, так и иностранцев. Иордания сообщила о начале эвакуации 300 человек.

Посольство США ранее предупредило находящихся в Судане американцев, что, пытаясь выехать из Хартума вместе с автоколоннами, они действуют на свой страх и риск. Германия готовит несколько вариантов эвакуации своих граждан, сообщила в пятницу, 21 апреля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана Хартуме, вывезены в российское посольство. В опасной ситуации на утро 23 апреля оставалась только одна женщина с ребенком. Около 140 человек запросили у посольства

Конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления. После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.