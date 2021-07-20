США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange

Соединенные Штаты и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Хакеры, связанные с министерством государственной безопасности КНР, воспользовались уязвимостями в данном сервере в рамках масштабной операции кибершпионажа, поставив при этом под угрозу тысячи компьютеров и сетей, преимущественно, в частном секторе, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, 19 июля.

Статьи по теме: Microsoft сообщила о новой атаке предполагаемых российских хакеров Beyond the compromise of Microsoft Exchange Server, the PRC’s Ministry of State Security cultivated an ecosystem of criminal hackers harmful to people and organizations globally. Today, we join allies and partners to call out this irresponsible behavior. https://t.co/cFIHJwT58R — Ned Price (@StateDeptSpox) July 19, 2021

Китайская модель безответственного поведения в киберпространстве



При этом Блинкен указал на "модель безответственного поведения в киберпространстве" Китая и обвинил его в создании системы хакеров, работающих как в интересах Пекина, так и в собственных интересах. В ряде случаев связанные с властями КНР хакеры совершили так называемые атаки вымогателей (ransomware), в ходе которых они шантажировали компании, пытаясь получить от них миллионы долларов, отмечается далее. Кроме того, сферу деятельности китайских киберпреступников входят кражи интеллектуальной собственности и хищения криптовалюты, заявил Вашингтон. Среди прочего, работающие на Пекин хакеры намеревались похитить формулу производимой в США вакцины против лихорадки Эбола.

Данные дестабилизирующие действия в киберпространстве, ответственность за которые несет Пекин, серьезно угрожают экономике и безопасности других стран, указывается далее. Министерство юстиции США уже предъявило обвинения трем сотрудникам китайского ведомства госбезопасности, а также одному из связанных с ним хакеров. Кроме того, администрация США заявила о своей позиции в данной связи во время переговоров с ведущими представителями КНР.

ЕС и НАТО присоединились к обвинениям США



К обвинениям Вашингтона также присоединились ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония. В частности, Европейский совет в Брюсселе заявил о "злонамеренной киберактивности" Китая, которая имеет существенные последствия для европейских правительственных структур, политических организаций стран ЕС, а также для ключевых отраслей европейской промышленности. ЕС призвал КНР придерживаться международных норм и решительно бороться с кибератаками.

В свою очередь Североатлантический альянс выразил солидарность с пострадавшими в ходе недавних хакерских атак, включая совершенную через Microsoft Exchange. Подобные вредоносные действия подрывают безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве, говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В документе указывается, что альянс присоединяется к позиции США и других стран, возложивших на КНР ответственность за кибератаку через сервер Microsoft Exchange.

#NATO stands in solidarity with all those affected by malicious cyber activities, including the Microsoft Exchange Server compromise. We call on all states, including China, to uphold their international obligations & act responsibly. https://t.co/C3cScVT9em — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 19, 2021



Ранее газета The New York Times сообщила о причастности КНР к совершенной в марте кибератаке на системы электронной почты Microsoft, используемые крупными концернами, правительственными и военными структурами ряда стран.

