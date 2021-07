США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange

Соединенные Штаты и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Хакеры, связанные с министерством государственной безопасности КНР, воспользовались уязвимостями в данном сервере в рамках масштабной операции кибершпионажа, поставив при этом под угрозу тысячи компьютеров и сетей, преимущественно, в частном секторе, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, 19 июля.

Beyond the compromise of Microsoft Exchange Server, the PRC’s Ministry of State Security cultivated an ecosystem of criminal hackers harmful to people and organizations globally. Today, we join allies and partners to call out this irresponsible behavior. https://t.co/cFIHJwT58R