США доставили партию военной помощи Украине

На фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Россией США доставили в Украину новую партию военной помощи. В ночь на субботу, 22 января, в аэропорту Киева приземлился американский самолет, доставивший в Украину 90 тонн грузов, в том числе боеприпасы, предназначенные для "защитников Украины на линии фронта", говорится в сообщении, выложенном в микроблоге посольства США в Киеве в Twitter.

Посольство обнародовало фотографии американского самолета на разгрузке в киевском аэропорту. Военное оборудование на сумму в 60 млн долларов, доставленное по распоряжению президента США Джо Байдена, демонстрирует "решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины", говорится в посте. Отмечается, что это лишь первая из целой серии поставок военного оборудования в Украину.

Конфликт вокруг Украины

Россия уже неоднократно призывала прекратить поставки военной помощи Украине, поскольку это, как заявляют в Кремле, может подтолкнуть Киев к попытке вернуть сепаратистские регионы Донбасса под свой контроль военным путем. Ранее Москва резко раскритиковала поставку Украине легких противотанковых вооружений из Великобритании. Латвия, Литва и Эстония тоже планируют поставлять Украине вооружения, закупленные ими у США.

Россия стянула около ста тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса вокруг Украины.