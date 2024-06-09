США доставили новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

В середине мая США доставили первую партию гуманитарной помощи через построенный ими морской пирс на побережье сектора Газа. Военные страны прогнозировали, что объем доставляемой помощи в будущем может быть увеличен до 150 грузовиков в день. В то же время американское правительство и гуманитарные организации отмечали, что пирс не сможет заменить наземные поставки гумпомощи в сектор Газа.