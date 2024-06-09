США доставили новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа возобновились через специально построенный американскими военными временный пирс. Об этом Центральное командование Вооруженных сил США сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети Х в ночь на воскресенье, 9 июня. По его сведениям, с момента возобновления работы пирса жителям региона доставлено около 492 тонн гумпомощи.
В сообщении отмечается, что ни один американский военнослужащий не сходил на берег в Газе. „Эта работа по доставке дополнительной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе носит исключительно гуманитарный характер и включает в себя товары, предоставленные несколькими странами и гуманитарными организациями“, - подчеркнули в командовании.
Американский пирс в секторе Газа
В середине мая США доставили первую партию гуманитарной помощи через построенный ими морской пирс на побережье сектора Газа. Военные страны прогнозировали, что объем доставляемой помощи в будущем может быть увеличен до 150 грузовиков в день. В то же время американское правительство и гуманитарные организации отмечали, что пирс не сможет заменить наземные поставки гумпомощи в сектор Газа.
В конце мая пирс был поврежден из-за непогоды. Его отбуксировали в порт израильского города Ашдод для ремонта.