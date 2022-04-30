Индонезия пригласила Путина, равно как и украинского президента Владимира Зеленского, на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре.

Президент США Джо Байден "открыто выразил свое несогласие" с присутствием Путина, при этом США "приветствуют участие украинцев", заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Она отметила, что приглашение на саммит, который пройдет на острове Бали, было направлено России до того, как началось вторжение в Украину.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер выступила с другим заявлением, в котором говорится, что на международной арене с Россией "нельзя продолжать иметь дела по-прежнему". Она не сказала, планируют ли Соединенные Штаты принимать участие в саммите.

В отличие от Украины, Россия является членом "большой двадцатки", объединяющей крупнейшие экономики мира.