Индонезия пригласила Путина, равно как и украинского президента Владимира Зеленского, на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре.
Президент США Джо Байден "открыто выразил свое несогласие" с присутствием Путина, при этом США "приветствуют участие украинцев", заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Она отметила, что приглашение на саммит, который пройдет на острове Бали, было направлено России до того, как началось вторжение в Украину.
Представитель Госдепартамента США Джалина Портер выступила с другим заявлением, в котором говорится, что на международной арене с Россией "нельзя продолжать иметь дела по-прежнему". Она не сказала, планируют ли Соединенные Штаты принимать участие в саммите.
В отличие от Украины, Россия является членом "большой двадцатки", объединяющей крупнейшие экономики мира.
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