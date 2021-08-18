Глава центробанка Афганистана Аджмал Ахмади заявил журналистам, что валютные резервы страны составляют около 9 млрд евро м и почти все они находятся за рубежом. По его словам, после принятия США мер по блокировке доступа к этим резервам талибам доступны менее 0,1 процента от их объема.
Кроме того, власти США работают над тем, чтобы закрыть для талибов доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму почти в 500 млн долларов.
В середине августа после ряда побед "Талибана" министерство финансов США приняло решение о прекращении поставок в Афганистан наличных долларов. Тем самым Вашингтон смог удержать сотни миллионов долларов.
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