США: Азербайджан может вторгнуться в Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов, что войска Азербайджана в ближайшие недели могут вторгнуться в Армению, сообщило в пятницу, 13 октября, издание Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Блинкен обсуждал эту тему в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии 3 октября.

Глава Госдепа и законодатели обсуждали меры, которые США могут принять в ответ на то, что Азербайджан взял под контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал тогда, что США перестанут оказывать военную помощь Баку. При этом он добавил, что, по мнению Госдепартамента, Азербайджан может в ближайшие недели вторгнуться в южную Армению.