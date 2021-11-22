США, Австралия и Великобритания подписали соглашение об атомных подлодках

В Австралии официально началась программа оснащения военно-морского флота атомными подводными лодками в рамках ее нового оборонного альянса AUKUS с Великобританией и США. В понедельник, 22 ноября, глава Минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение, подразумевающее обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках между тремя странами.
О создании альянса AUKUS страны объявили в сентябре, объяснив этот шаг необходимостью противодействовать стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где усиливается китайско-американское соперничество.
"Соглашение позволит нам сотрудничать, что улучшит нашу взаимную обороноспособность", - заявил президент США Джо Байден 19 ноября в преддверии церемонии подписания договора в Канберре.
Австралия получит восемь современных атомных подлодок
Благодаря соглашению с AUKUS Австралия получит восемь современных атомных подводных лодок, способных выполнять дальние миссии. Договор также предусматривает, что страны будут делиться данными киберразведки, технологиями искусственного интеллекта и другими техническими наработками.
Таким образом уже второй раз в истории США готовы поделиться с другим государством сверхсекретной технологией создания атомных подводных лодок. Впервые Вашингтон предоставил стране-союзнице - Великобритании - атомную технологию в 1958 году.
Конфликт с Францией из-за подлодок
Создание AUKUS вызвало раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.
Соглашение AUKUS было заключено на фоне существенного ухудшения отношений между Китаем и Австралией. Пекин воспринял альянс как угрозу своим интересам в регионе.
22 ноября британское издание The Guardian сообщило, что Великобритания пригласила страны Юго-Восточной Азии принять участие во встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в декабре на фоне критики нового альянса AUKUS.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения (24)
Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный...
Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону (3)
В статистике коронавируса в Литве есть две хорошие...
Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти (8)
За минувшие сутки в Литве было выявлен 851 новый случай...
Премьер призывает ЕК координировать "технические переговоры" с Минском со странами региона (43)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...
Создано приложение для проверки "паспортов возможностей" и европейских зеленых сертификатов (1)
Центр реестра Литвы сообщает, что отныне в стране...