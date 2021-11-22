США, Австралия и Великобритания подписали соглашение об атомных подлодках

В Австралии официально началась программа оснащения военно-морского флота атомными подводными лодками в рамках ее нового оборонного альянса AUKUS с Великобританией и США. В понедельник, 22 ноября, глава Минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение, подразумевающее обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках между тремя странами.

О создании альянса AUKUS страны объявили в сентябре, объяснив этот шаг необходимостью противодействовать стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где усиливается китайско-американское соперничество.

"Соглашение позволит нам сотрудничать, что улучшит нашу взаимную обороноспособность", - заявил президент США Джо Байден 19 ноября в преддверии церемонии подписания договора в Канберре.

Австралия получит восемь современных атомных подлодок

Благодаря соглашению с AUKUS Австралия получит восемь современных атомных подводных лодок, способных выполнять дальние миссии. Договор также предусматривает, что страны будут делиться данными киберразведки, технологиями искусственного интеллекта и другими техническими наработками.

Таким образом уже второй раз в истории США готовы поделиться с другим государством сверхсекретной технологией создания атомных подводных лодок. Впервые Вашингтон предоставил стране-союзнице - Великобритании - атомную технологию в 1958 году.

Конфликт с Францией из-за подлодок

Создание AUKUS вызвало раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

Соглашение AUKUS было заключено на фоне существенного ухудшения отношений между Китаем и Австралией. Пекин воспринял альянс как угрозу своим интересам в регионе.

22 ноября британское издание The Guardian сообщило, что Великобритания пригласила страны Юго-Восточной Азии принять участие во встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в декабре на фоне критики нового альянса AUKUS.