28 июня 2023 г. 10:01

Среди жертв удара по Краматорску — две сестры 14 лет

 
bbcrussian.com
Atakuotas Kramatorskas
Atakuotas Kramatorskas
ФОТО: Scanpix / Reuters

Генпрокурор Украины Андрей Костин уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара по Краматорску, нанесенного накануне вечером.

По его данным, уже 60 раненых (МВД ранее сообщало о 56), среди погибших — трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

«Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди», — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

Прокуратура также уточнила, что город был обстрелян не зенитно-ракетным комплексом С-300, как ранее сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, а двумя ракетами «Искандар».

Досудебное расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны прокуратурой Донецкой области.

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bbcrussian.com
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