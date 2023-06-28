Среди жертв удара по Краматорску — две сестры 14 лет

По его данным, уже 60 раненых (МВД ранее сообщало о 56), среди погибших — трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

«Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди», — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

Прокуратура также уточнила, что город был обстрелян не зенитно-ракетным комплексом С-300, как ранее сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, а двумя ракетами «Искандар».