Сразу несколько балканских стран остались без электричества

Причины аварии устанавливаются. Черногорский энергетический оператор CEDIS сообщил, что первое отключение случилось на территории Черногории, где электричество распределялось и в соседние страны. „Далмация данас“ со ссылкой на неофициальный источник сообщает о повреждении энергосетей в ходе дорожных работ на автомагистрали, а черногорская „Победа“ пишет о взрыве и пожаре на ЛЭП. Оператор системы электропередачи в Албании назвал причиной аварии „большой объем потребления и экстремальные температуры, вызвавшие сбои на соединительной линии с Грецией“.