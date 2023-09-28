Сражение за Токмак. Удастся ли ВСУ достичь главной цели наступления этого года

Почему этот город настолько важен для успеха наступательной операции, как его освободить, и почему эта "задача-минимум" может оказаться очень сложной?

И, похоже, уже само освобождение Токмака считают теперь целью первого этапа наступления.

Украинские власти признают, что наступательная операция идет не так быстро, как планировалось.

Впоследствии украинцам пришлось корректировать свои ожидания от наступления. Говорили также, что неплохим достижением летне-осенней компании стал бы выход к побережью Азовского моря, что перекрыло бы российской армии сухопутный коридор. Однако и эта цель выглядит теперь малодостижимой в ближайшие месяцы.

Именно границы 1991 года называли главной и вполне достижимой целью наступления некоторые высокопоставленные украинские военные еще до его начала. Глава ГУР Кирилл Буданов даже прогнозировал, что украинские силы могут войти в Крым весной 2023 года.

Цель-максимум, по его словам, — это восстановление Украины в границах 1991 года.

Собственно, если не обезопасить фланги, российские войска попытаются накопить силы и атаковать украинские подразделения на острие прорыва, чтобы взять их в окружение. Такие попытки российские десантники уже предпринимают, пока, правда, безрезультатно, в последние недели у села Копани и Вербовое.

Как утверждает источник Би-би-си в военном руководстве Украины, большие усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы расширить "горловину" этого прорыва. Сейчас она составляет примерно 10 км в самой широкой точке и 4-5 км — в самой узкой.

Во-первых, им необходимо продолжать движение вперед, прогрызая оборону россиян юго-восточнее села Новопрокоповка и западнее Вербового в направлении на Очеретоватое. Не менее важно обезопасить собственные фланги и расширить «клин», вбитый в оборону противника.

Первую полосу, или, по советской военной терминологии, "предполье", украинская армия смогла прорвать в конце августа между селами Роботино и Вербовое.

Чтобы добиться даже этого "минимума", ВСУ необходимо проделать большую работу. Сейчас украинские бойцы находятся примерно в 16-18 км от Токмака, прорываясь через основную полосу обороны так называемой "линии Суровикина".

Приблизительно в это время в низовьях реки Молочной и ее притока Токмачки переселенцы из Полтавщины основали город Токмак. Название скорее всего имеет татаро-монгольское происхождение. По мнению исследователей это слово означало "толчею", "битву" или "место битвы", но, возможно, и "накормленный, сытый".

Затем долгое время таврические степи принадлежали Крымскому ханству, а в конце ХVIII были включены в состав Российской Империи.

Именно здесь в 1103 году произошло знаменитое сражение войск князей Киевской Руси Владимира Мономаха и Святополка Изяславовича с многотысячной армией половцев. Половцев наголову разбили. Это обезопасило границы и значительно усилило могущество древнерусского государства того времени.

20 сентября следующего года Токмак будет праздновать 240 лет со дня основания, хотя эта местность имеет почти тысячелетнюю историю. Токмакский край долгое время находился на границе, отделявшей различные державы от диких степей северного Приазовья.

Последние 15 км до Токмака могут быть "самой жесткой" частью украинского наступления этого года, прогнозирует источник Би-би-си.

На спутниковых снимках видны мощные оборонительные укрепления на подступах к городу, в частности, так называемые "зубы дракона" — бетонные противотанковые заграждения. А сам город российские войска окружили по периметру противотанковым рвом.

Неудивительно, что 24 февраля 2022 года, начав наступление со стороны Крыма и взяв Мелитополь, российские войска довольно быстро оккупировали Токмак и превратили его в город-крепость.

В начале ХХ века в Токмаке построили большую железнодорожную станцию, и город стал играть роль важного транспортного узла на юге Украины. Железная дорога соединяет Токмак с Запорожьем , Крымом и Донецком, а автомобильные трассы ведут в Мелитополь, Бердянск, Полог, Васильевку и Орехово.

В любом случае на ближайшее столетие Токмак снискал славу не как место военных сражений, а как важный торговый центр на знаменитом Чумацком тракте. Именно через Токмак чумаки (люди, проживавшие на территории нынешней Украины и Юге России в XVI–XIX веках и занимавшиеся торгово-перевозным промыслом) возили рыбу и соль с азовского побережья дальше на север.

Если же оборону Токмака будут держать кадровые российские войска, то бои на подступах к городу могут быть очень сложными.

По его мнению, если Токмак будут удерживать мобилизованные российские военные, то они могут оставить позиции, когда поймут, что ВСУ берут город в полуокружение.

Аналитик обращает внимание на то, что украинское командование, очевидно, намерено совершить фланговые обхваты города и перерезать основные трассы возле Токмака, в том числе дороги на Пологи и Бердянск.

"Чтобы не было уличных боев, чтобы не брать Токмак штурмом, они (Вооруженные силы Украины, — Ред.) планируют совершить обходной маневр, чтобы россияне сами отошли, — пояснил Украинской службе Би-би-си военный аналитик и историк Михаил Жирохов. — Все будет зависеть от стойкости тех войск, которые там сейчас есть".

До войны население Токмака составляло около 30 тыс. человек. Сколько осталось в оккупированном городе — неизвестно. Мэр Токмака Игорь Котелевский погиб при загадочных обстоятельствах, вероятно, совершив самоубийство в мае 2022 года. Он остался в городе, но отказался сотрудничать с российскими войсками.

"Там очень мощные фортификационные сооружения", — отмечает аналитик.

Сейчас ВСУ продвигаются между селами Новопрокоповка и Вербовое в сторону дороги Токмак — Пологи. До нее остается около 6-7 км.

Однако ситуация усугубляется тем, что на этом пути есть высоты, которые до сих пор удерживают российские войска. Как отмечает австрийский военный обозреватель Том Купер, украинцы уже несколько раз пытались их взять, но войска противника возвращали высоты под свой контроль.

Сам город Токмак расположен в низине, как и стратегически важный Мелитополь, что в 40 км к юго-западу от него.

Михаил Жирохов считает, что если ВСУ смогли сохранить резервы, то их могут ввести в бой для окружения Токмака после того, как украинские подразделения преодолеют "линию Суровикина" между Новопрокоповкой и Вербовым.

И тут ключевой вопрос — есть ли эти резервы и сколько их?